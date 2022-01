Le Haut-Valais en mode «Fargo»

Mon whisky, ma télé et moi

Tschugger, la série alémanique tournée en Haut-valais et en dialecte local par des amateurs, fait tordre de rire la Suisse entière. Un véritable phénomène!

SUISSE. A priori, cette série n’a rien pour plaire: ringarde, tournée par des amateurs, qui plus est en dialecte haut-valaisan, donc parfaitement incompréhensible. Et pourtant, Tschugger est LA série du moment Outre-Sarine, coproduite par la télévision alémanique et le diffuseur en ligne Sky Show, qui mise sur elle pour conquérir l’Europe! «L’espace germanique n’a jamais connu quelque chose de pareil», a assuré le responsable de Sky Suisse dans la presse alémanique. Les Romands eux-mêmes ont mordu à l’hameçon puisque la première saison de cinq épisodes a été bien accueillie au dernier Geneva International Film…