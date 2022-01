Le loup sur nos alpages

Tribune libre

A propos de la cohabitation entre l’homme et le loup.

Beaucoup de peur et d’inquiétude dans la population alpestre face aux loups. Ces bêtes féroces se multiplient à vitesse grand V dans toutes les régions de Suisse. Nos responsables politiques et les professionnels de la faune ne sont pas conscients du danger. Plus de 800 moutons, veaux et génisses ont été massacrés par le loup dans notre pays en 2020. Nos éleveurs sont dépités face à cette situation, il faut agir tant qu’il en est encore temps.

Le loup n’a pas de prédateur, il s’installe en toute quiétude et se multiplie en toute sérénité. Notre pays est trop petit pour cohabiter avec de telles bêtes, qui plus est dangereuses pour nos enfants, voire pour l’homme lorsqu’elles sont en meutes. Nos bergers et garde-génisses…