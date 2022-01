Le ministre qui se confie

Saint Georges vient de publier ses confessions dans un livre. Oncle Picsou pour les uns, Maître Renard pour les autres, il se confie à tout-va dans la presse. Je n’ai pas lu les mémoires secrètes de monsieur Godel, mais je relève d’abord un fait réel: parmi les responsables du scandale financier du siècle lors de la construction de la H189, notre Père la Rigueur va continuer, comme président des TPF, de construire des lignes, des HLM et autres gares impressionnantes comme la halte de Châtel-St-Denis. Il devra aussi gérer la grande ligne Broc-Berne, fleuron des TPF qui reliera le Palais fédéral à la chocolaterie de Broc… enfin, plus modestement au musée vivant du chocolat. On se demande comment Berne a pu subventionner cette épopée gruérienne de prestige! Monsieur Godel devra remettre sa comptabilité TPF à jour, rapport au dernier scandale dénommé «erreur» (épisode des 6 millions mal comptabilisés). Pour revenir à l’ouvrage du politicien, comment l’homme fort du Gouvernement a-t-il pu, en fonction, confier des secrets et faire des confidences à des tiers, puis publier ceux-ci? Cette attitude orgueilleuse et dédaigneuse détonne avec les déclarations du ministre devant le Grand Conseil le 5 novembre dernier: «Collaboration et confiance sont pour moi les maîtres mots pour réussir toute mission.» Ce livre brûlot, s’il passe la rampe du droit, va donner des ailes aux politiciens et fonctionnaires, qui se croiront en droit de dévoiler pendant leur fonction des «secrets et confidences» à des tiers, journalistes ou non. Une fois la fonction terminée, ils en feront un recueil pour leur gloire. Gouverner, ce sera étaler… Revenons à ces mémoires politiques d’outre-tombe. Ayant coutume de ne pas lire plus d’une page, comme il l’a révélé au Temps, sait-il que le secret de fonction, punissable sauf autorisation du Conseil d’Etat, perdure après la fin d’une fonction (art. 320 CP)? Donc, que pensent le Conseil d’Etat et le Ministère public de tout ceci? Benoît Rey, La Tour-de-Trême