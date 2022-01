Le mystère des toilettes magiques

De mauvaise foi

PAR MICHAËL PERRUCHOUD

Ecrivain et éditeur

TENNIS. Vous êtes déprimé, flagada, vous peinez à retrouver votre belle foulée après une trop longue quarantaine? J’ai un conseil, peut-être un brin complexe à mettre en pratique, mais imparable. Allez passer cinq petites minutes aux toilettes. Pas n’importe quelles toilettes attention. Si possible des toilettes de tournoi du Grand Chelem, de préférence lorsque vous êtes mené d’un set ou deux… Ce qui ne devrait pas être difficile si vous ne jouez pas au tennis.

L’effet est impressionnant. Vous entrez vidé, nauséeux, perclus de crampes et vous ressortez la tête fraîche, prêt à repousser les assauts du monde entier. Vous ne me croyez pas? Les meilleurs le font et il faut toujours imiter les meilleurs.…