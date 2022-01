Le non du PLR à l’aide aux médias

MOTS D’ORDRE. Mercredi soir, lors de son assemblée cantonale en visioconférence, le Parti libéral-radical fribourgeois a débattu de ses mots d’ordre pour les votations fédérales du 13 février. L’initiative populaire «Oui à l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine» a récolté un non unanime, à une abstention près. Toujours avec un non, mais à une majorité de 46 contre 11 et 3 abstentions, l’initiative populaire «Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac» n’a pas non plus eu les faveurs des délégués.

Loi sur les droits de timbre soutenue

En revanche, la modification de la Loi fédérale sur les droits de timbre, présentée par la Bulloise Nadine Gobet, a été fortement soutenue par 52 oui, 1 non et 1 abstention. Enfin, à l’image du PLR suisse…