Le pandamobile est de retour dans les écoles veveysannes

ENVIRONNEMENT. Dès la semaine prochaine, la tournée du pandamobile s’arrêtera en Veveyse. L’animation itinérante du WWF destinée aux élèves des classes primaires se retrouvera à Porsel du 24 janvier au 2 février, au Crêt du 4 au 8 février et à Semsales du 9 au 14 février. Plus ancien projet d’éducation à l’environnement du WWF suisse, le pandamobile a pour objectif de sensibiliser les enfants à la problématique des changements climatiques. Cette année, le thème de la fonte des glaciers est à l’honneur. «Les élèves s’immergeront dans le monde alpin et, durant nonante minutes, ils suivront l’histoire d’une puce des glaciers, tout en se familiarisant avec le lagopède alpin, le lièvre variable et la marmotte», décrivent les organisateurs. Ils informent également qu’il est possible d’aborder…