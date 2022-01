Le port du masque à l’école

Tribune libre

A propos de la décision de rendre obligatoire le port du masque dès la 5H.

Laissons nos enfants respirer! Laissons nos enfants montrer leur visage! Laissons nos enfants s’exprimer et se faire comprendre! Laissons nos enfants étudier libres de toute contrainte! Lundi 10 janvier 2022, les enfants reprennent l’école… avec un masque.

Pourquoi? Afin de protéger les adultes, nous dit-on. Nous, adultes, nous avons pourtant suivi, bien sagement, les recommandations de l’Etat. Nous nous sommes protégés avec un masque, nous nous sommes tellement lavé et désinfecté les mains que nous n’avons plus de peau, nous ne nous embrassons plus, nous voyons un minimum de personnes, nous nous sommes fait vacciner, une fois, deux fois et maintenant trois fois. Tout cela, pour nous protéger. On nous a…