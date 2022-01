Le port du masque à l’école

Laissons nos enfants respirer! Laissons nos enfants montrer leur visage! Laissons nos enfants s’exprimer et se faire comprendre! Laissons nos enfants étudier libres de toute contrainte! Lundi 10 janvier 2022, les enfants reprennent l’école… avec un masque. Pourquoi? Afin de protéger les adultes, nous dit-on. Nous, adultes, nous avons pourtant suivi, bien sagement, les recommandations de l’Etat. Nous nous sommes protégés avec un masque, nous nous sommes tellement lavé et désinfecté les mains que nous n’avons plus de peau, nous ne nous embrassons plus, nous voyons un minimum de personnes, nous nous sommes fait vacciner, une fois, deux fois et maintenant trois fois. Tout cela, pour nous protéger. On nous a dit et redit que les enfants avaient très peu de probabilités de développer une forme grave de cette maladie que je ne nommerai pas. Formidable! Ils avaient échappé à ce vaccin que nous connaissons si peu (jusqu’à quand?). Nous, commun des mortels, sommes bien obligés de croire ce qu’on nous dit et faisons confiance, pour une grande majorité d’entre nous, à ces scientifiques qui, eux, savent… ou devraient savoir. En tout cas, le doute ne les assaille pas. Nos enfants avaient aussi échappé au port du masque. Maintenant, on nous dit qu’ils doivent le porter à l’école pour ne pas rapporter le virus à la maison ou vice versa et cela pour protéger les parents et les grands-parents. Mais nous sommes vaccinés! Nous sommes donc protégés, tout du moins la grande majorité des adultes. Si nous contractons la maladie, nous devrions nous en sortir, non? De plus, Omicron est moins virulent que les variants précédents, à ce qu’on nous dit. Alors, pourquoi les enfants devraient-ils porter le masque à l’école? Pour protéger les non-vaccinés? Eh bien, ces gens-là assument leur refus. Pourquoi les enfants devraient-ils payer pour eux? Ces non-vaccinés n’ont par ailleurs rien demandé. Si l’on suit leur raisonnement, que je connais et que je ne développerai pas, ils devraient être contre le port du masque à l’école. Refusons de faire porter le chapeau, pardon, le masque à nos enfants. Laissons-les tranquilles. Parents, mobilisez-vous! Madame la conseillère d’Etat, revenez sur votre décision, pour le bien de nos enfants. Emma Kappler, La Tour-de-Trême