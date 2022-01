Le prix de la trahison

RTS 2, MERCREDI, À 20 H 40



C’est à Angoulême où elle vit et officie que le Cpt Marie Jourdan a convié son ami, le Cdt de gendarmerie Paul Danceny, à fêter son 35e anniversaire de mariage dans le nouveau restaurant de Pierre, son mari. La fête est brutalement interrompue par les gendarmes qui viennent arrêter leur fils Marc (30 ans), marié et père d’une petite fille, pour le meurtre de sa maîtresse, une journaliste locale… Ce n’est que le dé- but de la descente aux enfers pour Marie dont le tableau familial idéal est de plus en plus lacéré par les révélations au cours de son enquête. Outre la liaison extraconjugale de son fils, la flic va découvrir, au cours de l’enquête, que son mari a financé son restaurant avec de l’argent sale appartenant à son ennemi juré, Josselin Belmont, un homme…