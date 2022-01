Le titre cantonal pour Crettenand

CROSS. A ndreas Kempf (TSV Guin) et Fiona Héritier (CA Broyard) ont été sacrés champions fribourgeois de cross samedi à Guin. Dans la catégorie du cross court, Eliot Crettenand (SA Bulle) a terminé 4e, mais premier Fribourgeois et donc champion cantonal. L’athlète de 19 ans a avalé les 3800 mètres en 11’’35, à trente secondes de la tête.

Il s’était pourtant pointé en Singine avec la seule volonté de reprendre confiance. «Lors de ma dernière course longue distance, j’ai eu des douleurs au genou. Je ne voulais pas retenter l’expérience, livre le Gumefensois. Je suis donc revenu sur un parcours raccourci en m’entraînant spécifiquement, en me renforçant là où j’avais mal. Je suis d’autant plus content de ce résultat que j’ai eu d’excellentes sensations.»

De la piste au cross

Habitué aux 3000…