Le Tonnelier doit fermer sa cuisine

RESTAURANTS. A Bulle, dès demain et pour cinq jours, on ne pourra plus se régaler des mets du Tonnelier. «Le café et l’hôtel restent ouverts, mais nous avons décidé de renoncer à la cuisine, nous la rouvrirons le jeudi 20», expliquait hier au téléphone l’associé et chef de cuisine de la brasserie, Carlos Tenera. Une décision selon lui nécessaire, afin de permettre aux employés en quarantaine de se remettre et de revenir en pleine forme d’ici la semaine prochaine.

Sur sept personnes travaillant en cuisine, trois sont actuellement absentes. Sans compter deux autres arrêts côté service. «C’est une cuisine importante chez nous, on ne veut pas trop tirer sur notre personnel. Le but est de préserver sa santé.» Les employés sont testés quasi quotidiennement. Si un résultat est positif,…