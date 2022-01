Le triathlète qui fait rimer sport avec créativité

Jean-Sébastien Weiss, dans la vie de tous les jours, est ingénieur. Mais son dada, c’est le triathlon. A pied ou à vélo, été comme hiver, il sillonne la région. Et pas n’importe comment: en dessinant ses tracés, puis en les publiant sur le site Strava. Rencontre.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

INSOLITE. Un midi de janvier comme les autres. Quelques sportifs bravent le froid et vont courir durant leur pause de midi. C’est le cas de Jean-Sébastien Weiss. L’ingénieur bullois, arrivé de France il y a onze ans, est un féru de triathlon. Il aligne les kilomètres à des vitesses plus qu’honorables, baskets ou chaussures de vélo aux pieds. «Durant mon adolescence, je jouais aux échecs. Et puis un jour j’en ai eu marre d’être assis des heures devant une table.» Peut-être est-ce ce côté méticuleux qui lui est…