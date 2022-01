Le trio de codirectrices renonce à travailler ensemble

NOUVEL OPÉRA FRIBOURG. Un trio de codirectrices (Valentine Yerly, Soraya dos Santos et Lauriane Tissot) avait été nommé pour succéder à Julien Chavaz à la tête du Nouvel Opéra Fribourg (NOF). Dans un communiqué, le Conseil de fondation annonce que les trois femmes ont renoncé à reprendre collectivement la direction. Lauriane Tissot assurera la continuité artistique pour les deux prochaines saisons. Le Conseil de fondation nommera ce printemps une nouvelle direction qui prendra ses fonctions après le départ de Julien Chavaz le 31 juillet. Six collaborateurs du NOF ont été testés positifs au Covid ces dernières semaines, ce qui a rendu la préparation de l’opéra Don Pasquale particulièrement éprouvante, souligne encore le communiqué. Avec près de 70 artistes et techniciens travaillant…