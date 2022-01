Le tueur qui s’en prenait aux femmes sans enfant

LIVRES

Sarah Blau

FILLES DE LILITH

Presses de la Cité, 256 pages

C’est un thriller, avec ce qu’il faut de meurtres. Mais il va au-delà de la simple histoire sanglante, du genre que l’on oublie à peine le livre refermé. Avec Filles de Lilith, l’écrivaine israélienne Sarah Blau affronte un sujet délicat et parfois encore tabou, celui de la maternité vue par la société comme une évidence. Un devoir, parfois.

Sheila Heller, la narratrice, n’a pas d’enfant et ne compte pas en avoir. Avec une bande d’amies, vingt ans plus tôt, elle a scellé un pacte. Or, voici que l’une d’elles est retrouvée assassinée, ligotée à une chaise, avec une poupée entre les mains et un «maman» rouge écrit sur le front… Suit un autre meurtre, à la mise en scène tout aussi macabre: un tueur en série sévit à Tel Aviv et…