Les bons coups de Thomas Kolly

SKICROSS. Hasard ou coïncidence: c’est à une heure de chez lui, à La Lenk (BE) précisément, que Thomas Kolly s’est offert ses deux meilleurs résultats en carrière. Avec une 20e place en Coupe d’Europe suivie, deux jours plus tard, d’une 6e en course FIS.

«Je suis assez fier de mon premier top 20 européen», savoure l’intéressé de 18 ans, éliminé en huitième de finale. «Je ne suis pas passé loin d’une qualification en quarts. Cela nécessite encore du travail au niveau mental, mon point faible depuis toujours. Je dois réussir à donner le 200% lors des événements importants. J’espère que cela viendra avec l’expérience.»

Confirmer pour être sélectionné

Le jeune Gruérien tire un «bilan plus que positif» de son week-end à La Lenk. Il a surtout réalisé deux bons coups en vue d’une sélection aux…