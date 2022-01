Les camps de ski peuvent être maintenus

Le communiqué précise que les élèves dès la 5H porteront un masque "dans un premier temps jusqu'au 28 janvier", la situation étant amenée à être réévaluée à la fin du mois.

Les traditionnels camps de ski et autres activités avec nuitées ont été autorisés pour l'année scolaire 2021-2022 mais rendus facultatifs en raison de la pandémie. Face à la situation, la question de leur maintien s'est posée mais "un bref sondage mené auprès des écoles et des communes a montré que les avis varient". Le sondage a révélé que "les camps de ski couvrent des réalités qui peuvent être très différentes, en termes de nombre de participant-e-s, de possibilité d'hébergement (petit chalet ou grand complexe) et de localisation" ou encore de la situation épidémique régionale. C'est pourquoi le Conseil d'Etat estime que la décision du maintien ou non du camp doit être laissée à la direction d'école en collaboration avec la commune concernée. Néanmoins, des tests PCR salivaires seront organisés pour les élèves et les accompagnants, "et ce, peu importe leur statut vaccinal". Ce test avant le camp est obligatoire et "seules les personnes avec un résultat négatif pourront y participer".

Le gouvernement précise que cette décision a été prise en concertation avec l'Association des communes fribourgeoises et que la Direction de l'instruction publique de la culture et du sport "par sa Task Force accompagne les directions d'école dans l'analyse de leur situation et les soutient au moment du choix". Au total, une centaine de camps sont prévus entre janvier et mars et une quinzaine devraient débuter le 10 janvier.