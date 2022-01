Les clients des magasins et restaurants bullois privilégient la voiture

Les données ont été récoltées via des formulaires que les commerçants et restaurateurs du chef-lieu gruérien ont fait remplir à leurs clients. Sur 2742 participants, 81% indique être venus en voiture et 47% estiment avoir eu des difficultés à trouver une place de parc.

Commerçants et restaurateurs s'inquiètent donc des discussions autour des suppressions de places de parc au centre-ville. «Ce sondage reflète bien que la voiture reste essentielle pour les consommateurs et que les suppressions des places de parc mettraient en péril l’attractivité du centre-ville et le commerce local», indique le GCBLT dans un communiqué. Ce dernier a adressé une lettre au Conseil communal, afin de lui demander des explications quant aux futurs aménagements prévus. «Le GCBLT regrette que la Ville de Bulle n’implique pas plus les acteurs, soit les commerçants et restaurateurs, dans ses démarches et décisions.» EF