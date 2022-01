Les genevoiseries

A propos de l’acquittement de Pierre Maudet par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève.

Genève a honni deux grands esprits, Pierre Maudet en raison d’un mensonge et Darius Rochebin en raison d’un présumé harcèlement. J’en suis fort marri, car n’étaient-ils pas de la lignée de Calvin, de Voltaire et de Rousseau?

Le présentateur du téléjournal Darius Rochebin n’égaie plus une plage délicieuse de mes soirées. Et je me refuse à zapper sur LCI. Son successeur valaisan ne me convainc pas autant, toutefois je reconnais qu’il a progressé. Mais les «Genfereien» m’agacent. Tu es très doué, donc je te vire. La prestation du célèbre Darius (qui évoque un grand roi de Perse conquérant) face au président Macron m’a enchanté, comme moult autres entretiens avec des personnalités politiques,…