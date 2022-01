Les maîtres de l’Hypermonde

BANDE DESSINÉE. On a tendance à l’oublier, mais la France est le pays des super-héros. C’est en tout cas là-bas qu’ils sont nés, avant la Première Guerre mondiale. Ils se sont ensuite exportés aux Etats-Unis où ils ont connu le succès que l’on sait. En 2009, Serge Lehman, Fabrice Colin et Gess ont imaginé le destin de ces personnages masqués et leur disparition progressive.

La Brigade chimérique plongeait au cœur de la fin des Années folles, quand le monde lui-même se mettait à délirer. Durant cet «âge du radium», les grands pays cherchaient à posséder un ou plusieurs «surhommes». Puis les ont complètement oubliés. Exit donc l’Homme truqué, Félifax le tigre

humain, Palmyre la sorcière moderne ou même le Soldat inconnu. Ils reviennent maintenant, dans un monde qui n’est plus le leur,…