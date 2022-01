Les plus beaux treks du monde

RTS 1, MERCREDI, À 20 H 10

Si vous comptez vous la couler douce sur la plage, vous faites fausse route: l’ile de la Réunion n’est pas une destination balnéaire! Tout comme la Corse, c’est la marche et elle seule qui vous permettra de découvrir la splendeur de ce diamant brut perdu entre l’Inde et l’Afrique, diamant sculpté par la folle énergie des volcans. Dans les pas de Pierre-Antoine Hiroz et Benoît Aymon: chaud devant!

A vous la Terre, ici la Lune! Cette marche en solitaire nous emmène à travers un paysage aussi varié qu’hallucinant. Un parcours emblématique d’environ 160 kilomètres pour près de 10 000 mètres de dénivelé. S’inspirant de l’itinéraire d’une course de légende – la bien nommée «Diagonale des fous» –, cette marche au long cours traverse l’île de la Réunion de part en…