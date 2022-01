Madmess, renaissance du rock vintage des seventies

MUSIQUE

Madmess

REBIRTH

Hassle Records

Si vous tapez Madmess sur Google, vous tombez immanquablement sur Madness et son tube ska-dansant One step beyond. Rien à voir avec ce power trio portugais exilé à Londres avec un demi-siècle de retard. Après un premier EP l’an dernier, les chevelus-barbus remettent la compresse avec un album au titre de circonstance: Rebirth.

Avec cinquante ans de décalage, le groupe donne (re)naissance au hard rock psychédélique des années septante et évoque les heures de gloire de King Crimson, Led Zeppelin ou Van der Graaf Generator. La recette est pérenne: une Strat dans un Marshall, avec des pédales de fuzz et de wah-wah dans l’intervalle, des riffs extatiques, une section rythmique au métronome. N’allons pas chercher midi à quatorze heures, la méthode fait…