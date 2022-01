Maxime L’Homme finit 2e à Meilen

CYCLOCROSS. Le Vuadensois Maxime L’Homme n’a pas manqué sa première sous le maillot du Scott development MTB Team. Dimanche lors du cyclocross de Meilen, le vététiste de 18 ans a pris la deuxième place de la catégorie amateur. «Je suis plutôt content, réagit-il au bout du fil. Je ne pouvais pas espérer beaucoup mieux avec tous les problèmes que j’ai connus.»

Dernier des 44 vététistes à s’élancer sur le tracé zurichois, Maxime L’Homme a dû batailler pour s’assurer une place sur le podium. «J’ai crevé après un demi-tour et j’ai dû finir la course avec un vélo prêté par Julien Bard.» Un changement de monture qui n’a pas facilité la tâche du Gruérien: «Je n’étais pas dans une bonne position et j’ai eu mal au dos tout au long de la course. Avec des pneus secs sur un terrain trempé, j’ai dû…