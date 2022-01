Meret Oppenheim, libre dans sa tête

Le Kunstmuseum de Berne consacre, jusqu’au 13 février, une vaste rétrospective à la Suissesse d’adoption Meret Oppenheim (1913-1985), une artiste «qui a défié les conventions avec désinvolture».

CHRISTOPHE DUTOIT

Lors de sa première exposition personnelle à Berne, en 1968, Meret Oppenheim n’a vendu aucune œuvre. Un demi-siècle plus tard, l’artiste décédée en 1985 emplit, jusqu’au 13 février, deux étages du Kunsthaus. A deux pas de là, les Bernois passent – peutêtre sans le savoir – à côté de sa fontaine à la Waisenhausplatz, une œuvre monumentale, conspuée à sa création en 1983 – on l’a traitée alors «de bûcher de la honte» ou «d’urinoir» – et adorée aujourd’hui. De toute manière, la femme à la chevelure rase et argentée n’en a toujours fait qu’à sa tête. Elle qui a dit un jour: «La…