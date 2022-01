BROC

Michel Tornare s’est éteint tranquillement dans sa 88e année au Foyer de Bouleyres à Bulle, entouré de sa famille.

Michel est né le 28 septembre 1934 dans le foyer d’Ernest et Julie Tornare-Guillet à Broc. Il était le sixième enfant d’une fratrie de dix et a suivi sa scolarité à Broc. Dès son plus jeune âge il a dû aider son papa à la menuiserie. C’est avec une grande motivation qu’il se dirigea vers le métier de menuisier, obtenant son CFC, puis celui de charpentier.

La passion de son métier a été concrétisée par l’obtention de la maîtrise fédérale en 1961. Avec son frère Alexandre, il reprit ensuite les rênes de l’entreprise familiale à Broc. Cette dernière s’est principalement développée dans la construction de charpentes et de fermes dans la région.

Lors d’une soirée du Carnaval…