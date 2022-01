Mon week-end de la Streif

Coup de plume

PAR MICHAËL PERRUCHOUD



KITZ, MON BONHEUR. On avait l’école le samedi matin, mais on attendait la cloche avec plus d’impatience que jamais. 11 h 30, on fonçait dans les couloirs et on filait le long de la rue. Je prenais l’ascenseur, septième étage, j’entrais et je jetais ma veste dans le couloir malgré les protestations de maman. Papa était déjà au salon. Comme chaque année, nous mangerions devant la télé.

Nous n’allions pas à la messe, nous ne fêtions pas le carnaval et sur notre calendrier familial il y avait peu d’incontournables, de traditions auxquelles nous ne dérogions pour rien au monde. Sinon Kitzbühel, la Streif, cette descente de folie, ce moment de sport ultime qui nous réunissait sur le canapé, les yeux grands ouverts, la fourchette en suspension.

Même les jeux…