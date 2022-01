Neuvième place, Normandie et repos

CYCLOCROSS. Neuvième position pour Nicolas Bard au championnat de Suisse de cyclocross, dimanche à Steinmaur (Zurich). Dans la catégorie U23, le Sorensois a terminé à plus de quatre minutes du vainqueur final, le Lucernois Dario Lillo, et 87 secondes devant le Vuadensois Maxime L’Homme, onzième. «C’était l’un des gros objectifs de ma saison. Je suis content de faire partie du top 10 national. Espérer un meilleur classement était de trop avec cette concurrence», débute Nicolas Bard, onzième lors de la précédente édition.

Parmi les satisfactions, sa capacité à trouver un bon rythme, et d’y rester tout au long de son effort. Nicolas Bard s’est d’abord situé aux places 4 et 5 avant de lutter pour la huitième. «On s’est tiré la bourre avec Matteo Oppizzi, un adversaire qui était plus rapide…