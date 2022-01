ÉCHARLENS

Entouré de sa famille, Nicolas Deschenaux s’est éteint, lundi, à l’HFR de Fribourg, dans sa 61e année. Il est décédé des suites d’une longue et pénible maladie qu’il a supportée avec beaucoup de courage.

Nicolas est né le 26 novembre 1961 dans le foyer de Paul et Anne-Marie Deschenaux. Il était l’aîné d’une fratrie de trois garçons. Sa scolarité accomplie à l’école d’Echarlens, il a très vite rejoint l’exploitation agricole familiale. En 1982, il fit la connaissance de Martine Uldry, fraîchement établie dans le village et à laquelle il unit sa destinée en 1986. De cette union naquirent quatre enfants, Jérôme, Julien, Jérémy et Emilie.

En 2005, il reprit l’exploitation familiale après le décès de son papa. Il construisit alors une ferme avec l’aide de son frère Olivier, qu’il…