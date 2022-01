Nouvelle mouture pour la Poya’ttack

SKI-ALPINISME. La cinquième Poya’ttack se déroulera ce mercredi aux Paccots. Ce rendez-vous de ski-alpinisme, organisé par le Team Teysalpi, sera différent des années précédentes. Au revoir la verticale, bonjour la course individuelle. Au menu: un départ en contre-la-montre pour sept kilomètres, 720 mètres de dénivelé positif, cinq transitions et trois montées. «Nous voulions offrir quelque chose de nouveau et proposer une vraie nocturne, explique Vincent Rieder, le président du comité d’organisation. Le tout à trois jours des championnats de Suisse individuels à Massongex.»

Environ 200 athlètes sont déjà recensés pour l’événement. Les inscriptions – limitées à 300 – seront encore ouvertes le jour de la manifestation. Parmi les favoris annoncés, le Châtelois Nicolas Philipona et les…