Pas tous égaux face à la «loi de Murphy»

Couru au Crêt sur une neige particulière, le Semi-marathon de l’Etoile a imposé un dilemme aux participants au moment de choisir leurs skis. Tous n’ont pas été en réussite, à l’image du Châtelois Luca Fuso.

QUENTIN DOUSSE

SKI DE FOND. L’arrivée d’une compétition est un formidable conglomérat d’émotions. Au bonheur des uns se mêle la délivrance ou l’affliction des autres. Le Semi-marathon de l’Etoile n’a pas fait exception dimanche au Crêt. Alors que le vainqueur Philippe Nicollier et ses trois poursuivants reprenaient péniblement leur souffle, Sebastian Rauber et Luca Fuso n’en ont, eux, pas manqué pour grommeler. «Skis de m... Ah! c’est dur pour le moral», lance le premier après que le second a littéralement fait valser ses spatules.

«Je suis tombé deux fois, je me suis énervé avant de…