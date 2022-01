Passer de l’ombre à la lumière

La série d’hiver de LaGruyère décrypte le rôle et l’importance de la vision dans le sport.

Quatrième épisode avec l’athlète aveugle Lukas Hendry.

Le Fribourgeois évoque la relation particulière avec ses guides.

GLENN RAY

SPORT HANDICAP. Souffrant de cécité complète, Lukas Hendry n’a pas laissé son handicap dicter sa carrière de sportif. Bien au contraire. «J’ai commencé à m’entraîner avec l’équipe de Suisse en 2002 et j’ai été sélectionné pour mes premiers championnats d’Europe une année et demie plus tard, se souvient-il. C’était assez fou!»

Une progression aussi fulgurante qu’inattendue, comme l’explique l’enseignant de formation. «A mes débuts dans le cadre national, le coach Hubert Pauchard n’avait jamais entraî- né un athlète aveugle. Nous avons dû tester des méthodes glanées en…