Pixels et caetera

VIVA LA MUERTE. Pour annoncer la mort de Thierry Mugler sur Instagram, l’administrateur de son compte manfredthierrymugler (697 000 abonnés) a placé un carré noir, légendé du #RIP et de quelques mots exprimant l’immense tristesse de ses proches. Ce carré noir a été «liké» à ce jour 254 313 fois, ce qui n’exprime pas, bien sûr, que 254 313 personnes apprécient la mort de Thierry Mugler. Vous le savez, le «like», le «j’aime» ne signifie plus rien de précis. Et un mot ou une action qui n’a pas de définition précise tend à se rapprocher de la matière fécale de l’homme et de certains animaux (définition de la merde par le Petit Robert). Ne dit-on pas «c’est quoi cette merde» à tout propos pour ce qui est imprécis ou mal défini? Dans ce carré noir sur le compte Instagram de…