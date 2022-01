Pour Olivier Curty, le Covid ne doit pas retarder les avancées

A la tête du Conseil d’Etat en 2022, le Moratois Olivier Curty dirigera les travaux sur le programme gouvernemental et le plan financier de la nouvelle législature.

DOMINIQUE MEYLAN

PRÉSIDENCE. A la tête de la Direction de l’économie et de l’emploi (DEE), le centriste Olivier Curty préside le Conseil d’Etat en 2022. Fraîchement réélu, il dirigera un collège qui compte désormais une Verte et un UDC, aux côtés de deux PLR, deux centristes et un socialiste.

Vous êtes président pendant la première année de la législature. Est-ce une importante responsabilité?

C’est toujours une grande responsabilité. Cette présidence est intéressante parce qu’elle englobe la préparation du programme gouvernemental et du plan financier. Il y a aussi la composition d’une équipe avec l’arrivée de nouvelles…