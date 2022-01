M6, MARDI, À 21 H 10

Lorsque Lucas disparaît, c’est le drame pour ses parents Marion et Alexis. Le petit garçon de 10 ans est autiste et peut se trouver n’importe où. Tandis que la capitaine Jocelyn et le lieutenant Kabouche mènent l’enquête pour retrouver leur enfant, Marion et Alexis se remémorent les moments compliqués qu’ils ont traversés. A l’école ou en famille, le comportement de Lucas a souvent suscité l’incompréhension. Ces dissensions ont entraîné une lente désagrégation du couple. ■