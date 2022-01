Près de 120 inscrits à l’Américaine ce mercredi

SKI DE FOND. Mise sur pied par le Ski-club de Charmey, la 33e Nocturne à l’Américaine a lieu ce mercredi. Le départ de cette course en relais sera donné à 20 h pour les seniors au centre nordique d’Im Fang. Elle devrait attirer un peu plus de 120 sportifs, toutes catégories confondues. «Nous avons moins de participants que d’habitude, notamment à cause du Covid», commente Eric Balmer, à la tête de l’organisation, qui précise qu’aucune inscription ne sera possible sur place. Par équipes de deux, les hommes courront seize tours d’un kilomètre, les dames dix. VT