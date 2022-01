née Kessler

BULLE

Mercredi dernier, les proches de Renée Carrillo étaient réunis en l’église Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle, pour lui rendre un ultime hommage. Elle s’est endormie le 15 janvier, à l’âge de 64 ans.

Renée a vu le jour le 4 août 1957 à Fribourg dans le foyer de Georgiades et Paul Kessler. Elle passa son enfance à Bulle et y effectua sa scolarité primaire. Fille unique, elle suivit ses parents dans leurs excursions en montagne, en pratiquant le ski, la varappe, la randonnée et la peau de phoque. Leurs endroits favoris se situaient dans la région des Clés et de l’Oberegg.

Sa scolarité obligatoire terminée, Renée entama un apprentissage de commerce à l’UBS à Bulle. Son diplôme en poche, elle eut l’occasion de se perfectionner en allemand, d’abord à Zurich, puis à Berne.

De…