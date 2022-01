Retour continental difficile pour Alexis Monney

SKI ALPIN

Quelques jours après son deuxième départ en Coupe du monde – et son élimination – lors de la descente de Kitzbühel (lire LaGruyère du 22 janvier), Alexis Monney a retrouvé la Coupe d’Europe cette semaine à Saalbach-Hinterglemm. Sans grand succès, puisque le Châtelois de 22 ans a dû se contenter des 30e et 29e rangs des deux descentes organisées dans la station autrichienne. L’espoir du SC Château-d’Œx Gaël Zulauf a, lui, pris la 12e place mardi, avant d’être repoussé au 36e rang le lendemain. Le skieur du Bry Nicolas Macheret s’est classé respectivement 69e et 54e pour ses septième et huitième départs en Coupe d’Europe. Les trois hommes auront une dernière chance de briller en Autriche lors du super-G de jeudi.