On retrouve les copines, certes…

La suite de la série culte Sex and the city a débarqué sur la RTS. Dans And just like that, Carrie Bradshaw et ses copines sont toujours aussi éblouissantes. Mais les retrouvailles décevantes.

Mes chats, ma télé et moi

CULTE. Attention parce que là on touche au sacré: Carrie Bradshaw est de retour dans la minisérie And just like that, diffusée depuis le 16 janvier sur la RTS (rediffusion des premiers épisodes jeudi soir dernier sur RTS2). Ce show fait figure de suite à Sex and the city, la série culte où quatre New-Yorkaises indépendantes et stylées ont défrisé le PAF entre 1998 et 2004 en parlant très ouvertement de sexe: il y avait la libertine (Samantha), la romantique (Charlotte), l’intello (Miranda) et la superlookée (Carrie). Toutes recherchaient le compagnon idéal, bien sûr, rien…