LAS TERRENAS (RÉP. DOMINICAINE) ET SEMSALES

Robert Grand s’est éteint le samedi 25 septembre. Un dernier adieu, célébré et chanté par ses petits-enfants, lui a été rendu trois jours plus tard en l’église du Châble par son beau-fils Nicolas, diacre, entouré de toute sa famille.

Robert est né le 8 mars 1947 dans le foyer d’Hélène et Irénée Grand-Pittet. Troisième enfant de la fratrie, il grandit entouré de deux sœurs et deux frères. Très discret, il jouait volontiers seul et a passé une enfance heureuse au chalet des Alpettes. Quand il y avait des visites, il allait se cacher.

A 15 ans, Robert partit effectuer un apprentissage de cuisinier à Horgen au bord du lac de Zurich. Une fois sa formation achevée, il travailla au café-restaurant Le Romand à Fribourg, puis à Lausanne et aidait…