Romont-Gym accueille la Coupe de janvier

GYMNASTIQUE

La salle Bicubic à Romont accueille ce samedi la traditionnelle Coupe des Anges, organisée cette année par la société de gymnastique locale. Cette compétition polysportive mettra aux prises près de 360 gymnastes, âgés de 3 à 16 ans. Jeux, parcours d’obstacles et soft-handball sont notamment au programme. Débutant dès 9 h, ces compétitions mettent l’emphase sur «l’adresse et la coordination, deux caractéristiques essentielles en gymnastique», précise le président de Romont-Gym Nicolas Lehner. A noter qu’un passe Covid est obligatoire pour les personnes de plus de 16 ans voulant assister à la manifestation.