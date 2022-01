Safran, la ruée vers l’or rouge

FRANCE 5, MARDI, À 20 H 55



Le prix du safran avoisine celui de l’or, sa récolte est digne d’un travail d’orfèvre, son parfum séduit la terre entière, et sa couleur cuivrée colore de nombreux plats. Surnommée l’or rouge, cette épice fleurit à nouveau en France depuis quelques années. De quelques dizaines de producteurs dans les années 2000, ils seraient plus de 300 aujourd’hui. Pourtant, produire du safran représente un travail de titan. Pour en obtenir un kilo, il faut récolter, une par une à la main, entre 150 000 et 200 000 fleurs, en un temps record car elles se fanent en vingt-quatre heures. ■