Samedi cinéma

355 nuances de clichés

355. Agente de la CIA très expérimentée, Mason Brown (Jessica Chastain) est chargée par ses supérieurs d’effectuer la mission la plus dangereuse de sa carrière: récupérer un disque dur tombé aux mains malavisées de dangereux terroristes et capable de pirater n’importe quel système informatique. Après une première mission de récupération ratée, qui voit la mort de son coéquipier, l’espionne s’allie avec d’autres agentes également intéressées par l’objet: Américaine, Britannique, Allemande, Colombienne et Chinoise s’allient donc pour déjouer les plans de la terrible organisation terroriste qui menace l’équilibre du monde.

Si le résumé de 355 ne laissait augurer rien de très original, son casting cinq étoiles et sa volonté affichée de faire une sorte de mélange…