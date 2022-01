Témoignages des Ayoreo expulsés

CINÉMA. Ciné-doc et Cineworx présentent Apenas el sol, Rien que le soleil de son titre francophone, d’Arami Ullón. Paraguayenne d’origine, la réalisatrice aujourd’hui installée en Suisse offre les témoignages de membres de la communauté Ayoreo, peuple expulsé de ses terres dans les années 1960. Ce dernier n’avait «pas de contact avec la civilisation, jusqu’à ce que des missionnaires religieux les forcent à abandonner leurs habitudes et leur territoire ancestral», détaille un communiqué présentant le film. Muni d’un magnétophone à cassettes, l’Ayoreo Mateo Sobode Chiqueño a parcouru la région du Chaco, au Paraguay, pour enregistrer les histoires et chants des membres de cette communauté.

En lice pour les oscars, le film «explore le sujet sensible de la préservation des histoires orales,…