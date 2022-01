Temps présent

RTS 1, JEUDI, À 20 H 05

Catastrophes climatiques, l’année de tous les dangers

L’année 2021 a été celle de toutes les catastrophes climatiques. Des incidents violents qui ont ravagé le Canada, aux spectaculaires tempêtes de sable toxique qui ont déferlé sur la Chine et la Corée, ou aux meurtrières inondations allemandes, on a assisté à de nouveaux phénomènes, comme une invasion de souris en Australie. Les prévisionnistes sont désormais capables de dire quels endroits de la planète seront les plus touchés en 2022 et au-delà. ■