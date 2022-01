RTS1, JEUDI, À 20 H 05



Esclaves du travail en Helvétie

C’est à peine croyable, mais cela se passe sous nos fenêtres. Venus d’Ukraine, de Pologne, de Macédoine, ils travaillent sur les chantiers ou dans le nettoyage, parfois pour 20 centimes l’heure. Affamés et battus par des patrons sans scrupules, ils vivent dans la terreur. A Genève en particulier, plusieurs trafics d’êtres humains sont révélés, grâce à une loi plus répressive et des opérations contre les négriers des temps modernes. ■