Suite à l’article publié dans La Gruyère du mardi 25 janvier, j’ai été fort étonné de lire que l’on mettait en cause le piétinement des champignonneurs comme destructeur du sol de nos forêts. Je suis moi-même un cueilleur de champignons et l’automne venu je fréquente régulièrement les bois dans la vallée de la Trême. J’ai pu constater que les champignons y devenaient de plus en plus rares, sans avoir constaté une recrudescence de gens qui se promenaient dans la forêt. Mais à ma grande surprise, j’ai remarqué qu’il y avait beaucoup d’abattages d’arbres. Mes bons petits coins à champignons sont devenus déserts à la suite de ces coupes de bois. En effet, lorsque les bûcherons coupent les arbres pour en récupérer le tronc, ils coupent les branches qu’ils laissent sur place. Peut-être bien que cela régénère le sol, mais ça étouffe tout ce qu’il y a sous ces déchets. Une nouvelle végétation pousse et détruit tout ce qu’il y avait dessous. Il est parfois impossible de passer sans faire un détour, car on ne peut pas traverser. Lors de mes sorties en forêt, je croise très peu de gens. Mais il m’arrive d’échanger avec eux quelques impressions quant à l’état des sols dans nos forêts. Ceux-ci sont du même avis que moi. Remettons un peu d’ordre dans la gestion des déchets d’abattage et cela redeviendra un plaisir d’aller cueillir à nouveau les champignons dans nos belles forêts gruériennes. Ne mettons donc pas la faute sur le dos du «tourisme mycologique» pour dire que les champignons disparaissent de nos forêts. Bernard Pinget, Genève