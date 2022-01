Tribune libre

Tourisme mycologique

A propos de la réponse du Conseil d'Etat à un instrument parlementaire portant sur la cueillette de champignons.

Suite à l’article publié dans La Gruyère du mardi 25 janvier, j’ai été fort étonné de lire que l’on mettait en cause le piétinement des champignonneurs comme destructeur du sol de nos forêts. Je suis moi-même un cueilleur de champignons et l’automne venu je fréquente régulièrement les bois dans la vallée de la Trême. J’ai pu constater que les champignons y devenaient de plus en plus rares, sans avoir constaté une recrudescence de gens qui se promenaient dans la forêt.

Mais à ma grande surprise, j’ai remarqué qu’il y avait beaucoup d’abattages d’arbres. Mes bons petits coins à champignons sont devenus déserts à la suite de ces coupes de bois. En effet,…