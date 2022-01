Un 4x4 et sa remorque sur le flanc sur la H189

BULLE. Un accident est survenu jeudi soir peu avant 21 h sur la route de contournement H189. Sur le tronçon situé entre Planchy et Battentin, un automobiliste de 61 ans a perdu le contrôle de son 4x4 tractant une remorque chargée d’une voiture. «Circulant de La Tour-de-Trême en direction de Bulle, le convoi s’est mis à tanguer et s’est déporté sur la voie de circulation inverse, décrit la police cantonale. Il a percuté une voiture qui survenait en face et s’est couché sur le flanc en travers des voies de circulation.» Le conducteur de la voiture et sa passagère, tous deux âgés de 24 ans, ont été légèrement blessés. A la suite de cet accident, la route de contournement a été fermée à la circulation durant deux heures.