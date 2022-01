Un passage à l’hôpital

Le dimanche 12 décembre dernier en fin d’après-midi, j’ai été accompagné en urgence à l’hôpital de Riaz. Etant donné mon état, je fus rapidement consulté et examiné. Après un premier examen scanner, décision a été prise de me transférer à l’Hôpital cantonal à Fribourg. La prise en charge a été excellente. A mon arrivée, j’ai passé quelques heures aux urgences, puis amené au 5e étage dans un service de médecine à la chambre 515. Il s’agit d’une chambre à quatre lits et pendant plusieurs jours, j’étais dans un 5e lit, ce qui ne m’a pas gêné du tout. En tant qu’infirmier de la psychiatrie à la retraite, j’avais l’œil bien éveillé pour observer tout ce qui se passait dans cette chambre. Nous étions un groupe de malades qui exigeaient des soins de jour comme de nuit. Ce fut l’occasion de me rendre compte de la quantité et de la qualité du travail effectué par les soignants. J’ai ressenti de leur part un grand respect de la personne et de la disponibilité malgré la charge de travail. Cela sans nous montrer leur fatigue et en faisant preuve de compétence. Je garde donc malgré tout un bon souvenir de mes douze jours à l’hôpital et je ne peux que féliciter ce personnel qui fait un travail merveilleux, pas toujours facile tout au long de l’année. Jean-Marc Perroud, Marsens