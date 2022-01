Un spectacle musical sur la vie de Boris Vian à l’Arbanel

TREYVAUX

Vendredi et samedi à 20 h, le théâtre de l’Arbanel accueillera la compagnie fribourgeoise des Citrons sonnés. A Treyvaux, quatre compères évoqueront les faits marquants de la vie de Boris Vian (photo) en interprétant ses chansons, au rythme du jazz, du blues, de la java, de la valse, de la complainte et du rock. Ce spectacle musical, qui reflète l’univers drôle et poétique de l’artiste, permettra aux spectateurs de s’inviter dans un club de jazz des années 1940 à Saint-Germain-des-Prés. Les personnes intéressées peuvent réserver leur place au 026 350 11 00.