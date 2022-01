Un tintamarre exaltant

LIVRES

Alessandro Baricco

LE NOUVEAU BARNUM

Gallimard, 480 pages

L’auteur d’Océanmer n’écrit pas que des romans, des essais et des pièces de théâtre. Il rédige des articles aussi. Alessandro Baricco le fait depuis des années dans le journal italien LaRepubblica, avec style et sans les mains. Mais encore pour VanityFair ou Wired. Grâce à Gallimard, on en possède désormais une traduction française, le tout dans un recueil intitulé LenouveauBarnum, en référence au monde qu’il fait transparaître ainsi dans la presse: «Un joyeux manège de freaks, de pistoleros et d’illusionnistes.»

Or, le maestro n’orchestre nul tapage littéraire. Chaque article décline une intention. Il y a de l’ordre dans cette débauche de réflexions. On passe du philharmonique de Vienne à l’arène d’une corrida, du festival…